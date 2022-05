‘Boohoo onderhandelt over overname wankelende concurrent Missguided’

Online retailer Boohoo is in onderhandeling over een mogelijke overname van concurrent Missguided. Dat zeggen bronnen tegenover de Britse krant The Times. Boohoo zou ‘exclusieve gesprekken’ voeren met Teneo, de adviseur van Missguided. Volgens de bronnen zou er vandaag al een overnamedeal gesloten kunnen worden.

Het Britse Missguided staat momenteel op omvallen, zo meldden verschillende media eind vorige week. Het bedrijf zou al een tijd last hebben van problemen in de toeleveringsketen, waaronder toenemende logistieke kosten, zo schrijft de BBC. Volgens The Guardian heeft Missguided daarnaast aanzienlijke schulden bij een aantal leveranciers. Sommigen van hen zouden zelfs al maanden niet betaald zijn. Een aantal stonden vorige week voor de deur van Missguided om hun geld op te eisen, aldus I News.

Missguided zoekt koper sinds april, deal met Boohoo nog niet rond

In het najaar van 2021 werd Missguided al eens gered door investeringsmaatschappij Alteri. In maart werd een herstructurering aangekondigd. Een maand later kwam het nieuws dat er met Teneo gezocht zou gaan worden naar een nieuwe overnamepartner. Gelijktijdig verliet oprichter en CEO van Missguided, Nitin Passi, zijn post.

“Missguided is zich bewust van de actie die is ondernomen door zekere crediteuren in de afgelopen dagen, en is hier druk mee bezig,” zo zegt een woordvoerder van Missguided in een statement in handen van onder meer The Guardian en BBC. “De zoektocht naar een koper met de benodigde middelen en het platform voor het bedrijf is in april gestart en we verwachten in de nabije toekomst een update te geven over de voortgang van dat proces."

Volgens The Times is er momenteel nog geen overeenkomst met Boohoo en is ook nog onduidelijk of Boohoo enkel is geïnteresseerd in het Missguided-merk of in het hele bedrijf. Teneo en Boohoo zelf wensten niet te reageren op navraag van de krant.