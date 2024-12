Boohoo verkoopt kantoor in Londen en benoemt Dan Finley tot directeur

Na de openbare woordenwisseling met grootaandeelhouder Frasers Group heeft Boohoo maandag de zaken hervat door de officiële benoeming van CEO Dan Finley tot directeur en de verkoop van haar kantoor in Londen aan te kondigen.

Finley, die in november tot CEO werd benoemd, is formeel tot directeur van het bedrijf en lid van de raad van bestuur benoemd, zo blijkt uit een melding bij de toezichthouder. Deze stap onderstreept de intentie van Boohoo om Finley in een leidinggevende rol te houden, ondanks de tegenwerking van Frasers, dat in oktober een campagne lanceerde om Mike Ashley als CEO te benoemen.

Boohoo heeft verder aangekondigd dat het zijn kantoor in Londen, gelegen aan Great Pulteney Street in Soho, heeft verkocht voor 49,5 miljoen pond in contanten. Onafhankelijk vastgoedfonds Global Holdings UK Limited werd genoemd als de koper.

In de melding stelt Boohoo dat de beslissing om het pand te verkopen, dat in augustus voor het eerst te koop werd aangeboden om een aanstaande schuldaflossing volgend jaar aan te kunnen, "de balans van het bedrijf verder zal versterken".

Een deel van de opbrengst zal worden gebruikt om het resterende deel van de termijn lening in augustus 2025 volledig af te lossen. Boohoo merkte op dat het bedrijf hierdoor een doorlopend krediet van 125 miljoen pond overhoudt, wat volgens het bedrijf "voldoende is voor de toekomstige behoeften".