Bos Men Shop heeft predicaat Hofleverancier gekregen

Bos Men Shop, familiebedrijf uit Goes, heeft het predicaat Hofleverancier gekregen. Afgelopen vrijdag kreeg de familie Bos, de familie achter de herenmodezaak, het predicaat uit handen van burgemeester Margo Mulder en de Commissaris van de Koning in Zeeland han Polman, zo is te lezen in een persbericht.

Bos Men Shop opende op 4 maart 1922 aan de Ganzepoortstraat in Goes. De winkel werd geopend door Johannes Bos. Het bedrijf heeft inmiddels ook winkels in Middelburg en in Bergen op Zoom, naast een webshop. De webshop zal naar verwachting in 2022 ‘de grootste winkel’ zijn qua omzet, zo is te lezen in het persbericht.

Het predicaat Hofleverancier wordt uitgereikt aan kleine of middelgrote bedrijven die minimaal honderd jaar bestaan en van ‘onberispelijk gedrag zijn’.