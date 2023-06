‘Bpost laat het oog vallen op Franse pakketvervoerder Staci’

Belgische post- en pakketvervoerder Bpost heeft interesse in de overname van Franse pakketvervoerder Staci, zo melden zowel De Tijd als L’Informé op basis van anonieme bronnen.

Staci is eigendom van investeringsfonds Ardian, zo blijkt uit de berichtgeving. Het investeringsfonds heeft Staci in de verkoop gedaan. De waarde van het bedrijf zou inmiddels rond de 1 miljard euro liggen. Voor hoeveel Bpost het bedrijf mogelijk over wil nemen wordt niet genoemd.

De timing is op zijn minst opmerkelijk te noemen aangezien Bpost momenteel te maken heeft met diverse onderzoeken naar verdachte overheidscontracten en wangedrag. Eerder kwam al aan het licht dat er illegale afspraken gemaakt waren tussen krantendistributeurs Bpost en PPP en tussen uitgevers DPG Media en Mediahuis.