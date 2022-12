Brancheorganisaties: ‘Concurrentiepositie Europese textielindustrie in gevaar’

De concurrentiepositie van de Europese textielindustrie verslechtert snel door de relatief hoge energiekosten en de beperkte compensatie daarvan. Dat schrijven zes Europese brancheorganisaties in een persbericht. De organisaties vrezen dat de textielbranche onder de voet zal worden gelopen en roepen daarom politieke leiders in Europa op om actie te ondernemen.

De organisaties die het persbericht onderschrijven zijn Aiuffass, CIRFS, Eurocoton, de International Fur Federation, Edana en Euratex. Dat zijn Europese brancheorganisaties van respectievelijk de zijde- en kunstvezelindustrie, de katoenindustrie, de bontproductie, de productie van ongeweven stoffen en textielproductie in het algemeen.

Het probleem voor Europese textielbedrijven is tweeledig, schrijven zij. Enerzijds zijn de prijzen van energie momenteel aanzienlijk hoger dan bijvoorbeeld de Verenigde Staten en China. Dat maakt produceren in de Europese Unie zeer onaantrekkelijk, onderstrepen de organisaties.

Tegelijkertijd vinden de brancheorganisaties de EU ‘passief en extreem traag’ als het gaat om het bieden van een ‘geloofwaardig en effectief antwoord op de energiecrisis’. Zeker in vergelijking met een aantal internationale concurrentielanden, waaronder China, India en de VS. Als voorbeeld wordt de 369 miljard dollar genoemd die in de VS werd begroot om de overstap naar alternatieve energiebronnen te realiseren.

Brancheorganisaties eisen energieplan van EU

Als de EU niet snel komt met een ‘ambitieus en omvangrijk herlanceringsplan’, zal de Europese textielsector achterblijven op het wereldwijde speelveld, staat in het persbericht. Niet alleen de industriële concurrentiepositie is volgens de brancheorganisaties in het geding, maar ook de plannen om naar CO2-neutrale en circulaire productie toe te werken.

De organisaties roepen politieke leiders in de Europese Commissie, de Europese Raad en nationale overheden op om een energiestrategie op te zetten die deze ontwikkeling tegengaat. Daarbij moet de nadruk komen te liggen op steun voor het mkb, dat minder financiële reserves heeft om met de stijgende energieprijzen om te gaan. Er moet een prijsplafond komen voor gas en elektriciteit en een investeringsplan voor groene energie, zo is in het persbericht te lezen.

Dat plan moet de goede handelsrelaties met andere landen niet in de weg staan, wordt benadrukt. “In deze uitdagende tijden wat betreft de geopolitieke stabiliteit zijn sterke handelsbanden van het grootste belang.”