Brancheorganisaties Thuiswinkel.org en E-commerce Nederland gaan samenwerken

Thuiswinkel.org en E-commerce Nederland slaan de handen ineen, zo is te lezen in een gezamenlijk persbericht van de twee. Beide brancheorgnisaties heben de ambitie om de e-commercesector verder te brengen en te helpen professionaliseren.

E-commerce Nederland werd eind 2021 opgericht met als doel de sector sterker te maken door samenwerking en meer banen te creëren voor de toekomst. De organisatie richt zich op sociaal economische thema's als arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen. Thuiswinkel.org functioneert als belangenbehartiger voor de hele e-commerce sector. Beide organisaties zien de samenwerking en elkaars krachten benutten als een logische stap.

Voorzitter van E-commerce Nederland Daan Hermes in het persbericht: “We willen goed sociaaleconomisch beleid bevorderen en dat gebeurt onder meer via de e-commerce-cao die we bieden. Deze cao geldt straks voor alle e-commercebedrijven, zowel in de food als non-food producten. Zo ontstaat een uniform sociaal kader dat past bij de sector. We streven naar een eigen en moderne pensioenregeling. Ook willen we scholing- en ontwikkelmogelijkheden voor de sector optuigen en kennisdeling rond innovatie stimuleren via samenwerkingen. Daarmee wordt rust, stabiliteit en een gelijk speelveld gecreëerd. In Thuiswinkel.org vinden we een kwalitatieve partner die al e-learnings aanbiedt en met het ShoppingTomorrow-programma werkt aan innovatie in de sector. Samenwerken en de krachten bundelen wordt dan een natuurlijke, logische stap.”