Brand Director van InWear over slimmer werken, duurzaamheid en tijdloze collecties

Duurzaamheid staat centraal bij het Deense modelabel InWear, sinds 1969 creëren ze onmisbare items voor de zelfstandige, gepassioneerde en moderne vrouw. Het merk, gevestigd in Kopenhagen, staat gekend voor hun maatwerk en patronen en houdt zich vast aan de filosofie dat duurzame items gemaakt met kwaliteit en ethisch verantwoorde materialen de kern van hun bedrijf zijn.

FashionUnited sprak met Rasmus Borges Olsen, de Brand Director van InWear over hoe slimmer werken, duurzaamheid en lange-termijnsoplossingen invloed hebben op het reilen en zeilen van het bedrijf. Tijdens een exclusief video-interview vertelde Olsen aan FashionUnited, “Commotie creëren in de media over duurzaamheid is niet het belangrijkste aspect voor een duurzaam label, het belangrijkste is voortdurend innoveren en beter worden.”

Duurzame collecties

“Op dit moment werk InWear op twee manieren met duurzaamheid,” legde Olsen uit, “ten eerste verbeteren we voortdurend het percentage organische vezels, zoals organisch katoen en gerecycleerd polyester, die we gebruiken in onze collecties.” “Ten tweede proberen we bewust producten te creëren die langdurig meegaan. We gebruiken frisse en conventionele pasvormen voor onmisbare items in de kledingkast van vrouwen. We creëren een design waarin een vrouw zich binnen vijf jaar nog steeds zelfzeker voelt.”

Op de website van het modelabel staat een boodschap van de hoofdesigner, Jette Romvig, “Wat mij drijft, is kleren ontwerpen voor het leven van echte vrouwen, waar ze zich goed in voelen. Tijdloos en chic, maar altijd met wat attitude – een onverwacht of onmisbaar detail.”

Niet alleen het gebruik van duurzame materialen, maar ook andere ecologische details staan centraal in hun meest recente handtassencollectie: IW JOURNEY, zoals het transport van de producten tot het bedenken van duurzame bedrijfsmodellen die slow-fashion promoten. Ontworpen om langdurig mee te gaan en gemaakt van gerecycleerd polyester, de JOURNEY handtassencollectie is modern, minimalistisch en overstijgt de reguliere modeseizoenen. “De kerncollectie bestaat uit tijdloze items, maar voor elke nieuwe collectie wordt een unieke handtas toegevoegd in bijvoorbeeld een holografisch kleur.” Op deze manier bouwt InWear een duurzame collectie op, maar bieden ze hun klanten elk seizoen toch nieuwe trends, liet Olsen weten.

Slimmer werken en maatschappelijke verantwoordelijkheid

Veelzijdigheid en flexibiliteit zijn niet alleen belangrijk voor InWear’s collecties, maar ook voor het bedrijf zelf tijdens deze uitdagende periode. In het begin van de pandemie waren veel klanten van InWear getroffen en waren ze niet in staat hun bestellingen op tijd te betalen, deelde Olsen mee. Door flexibel te zijn en te streven naar een oplossing voor elke klant, zoals uitgestelde of periodieke betalingen, heeft het label hun nauwe banden kunnen behouden met hun klanten tijdens een moeilijk jaar.

“Een andere uitdaging waar we mee geconfronteerd zijn dit jaar, was de Deense wet die zegt dat werknemers niet kunnen telewerken. Door deze wet moesten we soms werken met minder dan de helft van ons personeel. Door een verhoogde werklast was het nodig manieren te vinden om alle werknemers te ondersteunen, door een balans en flexibiliteit. Hierdoor hebben we als bedrijf geleerd om slimmer te werken als een team. Ik hoop dat we deze kennis verder kunnen toepassen in onze producten en het bedrijf in dit nieuw tijdperk,” Aldus Olsen.

Digitalisatie, lokalisering en communicatie

Al voor de COVID-19 crisis had InWear de weg naar digitalisatie al ingeslagen door het gebruik van digitale showrooms en online sales meetings. Wat het bedrijf uniek maakt is dat ze geloven in een organische en geïnspireerde aanpak wat betreft ontwerpen, eerder dan enkel kijken naar data en cijfers. In de tijd voor het coronatijdperk ging het design team vaak naar New York en Parijs om inspiratie op te doen voor de collecties. Olsen legde uit hoe de Design Manager tweejaarlijks tijdens de online sales meetings vertelde over de inspiratie die achter de collectie schuilde en hoe het ontwerpproces eraan toe ging. Daarna kreeg het sales team van elk land tijd om vragen te stellen en feedback te geven die interessant was voor de lokale markt.

“Een ander fenomeen dat opviel (in digitalisering) is dat onze terugkerende klanten steeds meer de voorkeur geven aan ons B2B-portaal als het gaat om het aanvullen van opnieuw uitgebrachte collecties en de producten waarmee ze vertrouwd zijn.” merkte Olsen op. De volgende stap voor InWear is uitzoeken welke gebieden van digitalisering het best passen bij de klanten en hoe ze telewerken kunnen implementeren in het bedrijf. Desondanks gelooft InWear nog steeds in de magie van het menselijk gevoel en de ideeën die ontstaan wanneer mensen samenkomen in levende lijve, een hybride-aanpak lijkt waarschijnlijker voor de toekomst van digitalisering bij InWear.

INWEAR EGALITARIAN CAMPAIGN – een seizoen overstijgende collectie die de moderne vrouw herdefinieert

Mannelijke en vrouwelijk, oud en jong, de EGALITARIAN CAMPAIGN is een seizoen overstijgende collectie die de tijdloosheid van InWear belichaamt, altijd voorradig, de standaard herdefiniërend. Het viert en herdefinieert het ideaal van de moderne vrouw. “Voor ons is kleding democratisch en individualiteit zou altijd moeten doorschemeren. Om dit standpunt te illustreren heeft het InWear team verschillende outfits gestileerd om bij iedereens persoonlijke stijl te passen”, aldus een recent persbericht.

Democratisch en individualistisch, het team achter InWear bestaat uit vrouwen met een leeftijdsverschil tot wel 30 jaar, met compleet verschillende professionele en persoonlijke stijlen, interesses en levens. Verbonden door een gemeenschappelijk gevoel voor stijl, gedrevenheid en liefde voor wat ze doen, INWEAR EGALITARIAN is een viering van de sterktes, vaardigheden en het erfgoed van de moderne vrouw.

Foto's: met dank aan InWear