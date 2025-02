Brax behaalt recordomzet in 2024

Broekenfabrikant Brax heeft het afgelopen boekjaar afgesloten met een recordomzet. Leineweber GmbH & Co. KG realiseerde in 2024 de hoogste omzet in de bedrijfsgeschiedenis, zo meldde het Herfordse bedrijf achter Brax donderdag.

De opbrengsten bedroegen 361 miljoen euro. Ten opzichte van het voorgaande jaar en gecorrigeerd voor de omzet van de in 2024 overgenomen kledingaanbieder Fuchs Schmitt uit Aschaffenburg, noteerde het bedrijf een omzetstijging van 6,5 procent. 66 procent van de inkomsten werd gegenereerd op de binnenlandse markt, de resterende 34 procent in het buitenland.

"Met onze 'Making Success Happen'-strategie hebben we ambitieuze doelen gesteld en bereikt", zegt Marc Freyberg, directeur Marketing & Verkoop bij Brax. "Aan dit grote succes hebben alle merken, alle markten en alle kanalen bijgedragen."

Brax wist zowel met de eigen winkels als met de e-commerce-activiteiten een groei van circa tien procent te realiseren ten opzichte van het voorgaande jaar.

Voor 2025 wil het bedrijf met name investeren in een nieuw bovenkledingconcept. Vanaf februari worden 240 nieuwe shop-in-shops voor dit segment in de detailhandel geïmplementeerd. Het grootste deel van dit nieuwe concept, met 181 locaties, zal in Duitsland worden uitgerold.

Leineweber heeft ongeveer 1.100 medewerkers, waarvan 639 in Herford.