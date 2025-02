Brightfiber opent eerste circulaire textielfabriek

Nederland heeft er een lokale circulaire textielfabriek bij. Nederlands bedrijf Brightfiber Textiles heeft namelijk een textielfabriek geopend die kleding-tot-kleding recycling mogelijk maakt. De opening van de fabriek werd in 2022 al aangekondigd, maar dit voorjaar zal deze (na enige vertraging) openen, zo blijkt uit een persbericht.

De textielfabriek is onder andere mogelijk dankzij de overname van Wieland Textiles. Brightfiber en Wieland werken al jaren samen, maar dankzij de overname komen twee naar eigen zeggen vernieuwende machines in het beheer van Brightfiber Textiles. Het gaat om een machine die textiel op basis van NIR-technologie scheidt op kleur en materiaalsoort en om een innovatieve machine die kleding met een metaaldetector en cameratechnologie ontdoet van vervuilingen zoals knopen, ritsen en labels.

Brightfiber Textiles ontwikkelde zelf de afgelopen jaren al diverse garencollecties en stoffen gemaakt van post-consumer textielvezels. Deze garens en stoffen bevatten minstens 40 procent gerecyclede kleding en worden gemengd met andere duurzame materialen. Door op basis van kleurselectie oude kleding te recycling, wordt het garen al gekleurd. Hierdoor worden water, verfstoffen en chemicaliën bespaard. Door de combinatie van Wieland’s machines en Brightfibers technologie kan nu een gehele productie worden opgezet van het recyclen van kleding tot het maken van garens en kleding.

Brightfiber Textiles laat in het persbericht weten de ambitie te hebben de lokale circulaire fabriek in andere regio’s en landen te herhalen.

Ellen Mensink, CEO van Brightfiber Textiles, in het persbericht: "Wat mij raakte was dat de kledingindustrie zo’n enorm vervuilende industrie is en dat de textiel afvalberg blijft groeien, terwijl het recyclen van kleding de oplossing is voor het maken van duurzame mode. Brightfiber Textiles laat zien dat - in samenwerking met modemerken - de transitie naar een échte circulaire en duurzame textielindustrie in een snel tempo ook echt mogelijk is.”