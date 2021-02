Brillengroep GrandVision in het rood in het boekjaar 2020

Brillengroep GrandVision NV heeft een flinke klap gehad in het boekjaar 2020. De omzet bij het moederbedrijf van onder andere Pearle, Eyewish en Charlie Temple daalde met 12,2 procent en het bedrijf dook in het rood. Het netto verlies was een verlies van 45 miljoen euro.

De omzet bij het bedrijf kwam neer 3,8 miljard euro door de daling van 12,2 procent, zo blijkt uit het jaarverslag. De totale e-commerce omzet nam echter wel met 85 procent toe in het boekjaar. Volgens GrandVision NV CEO Stephan Borchert was het boekjaar opgedeeld in twee verhalen, zo blijkt uit het jaarverslag. “Na een substantiële daling in het aangepaste EBITA in het eerste halfjaar naar min 24 miljoen euro zagen we een sterk herstel in het tweede halfjaar naar een aangepast ebita van 290 miljoen euro,” aldus de CEO in het jaarverslag.

De publicatie van het jaarverslag komt enkele dagen nadat GrandVision en EssilorLuxottica elkaar opnieuw ontmoetten in de rechtbank. EssilorLuxottica sloot anderhalf jaar geleden met GrandVision een overnameovereenkomst, maar de deal is nog steeds niet afgerond. GrandVision geeft in het jaarverslag aan dat het EssilorLuxottica blijft steunen bij de overname en dat het de nodige goedkeuringsprocessen doorloopt.