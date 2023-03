Brillentak Kering versterkt toeleveringsketen met overname fabrikant UNT

Kering Eyewear, de brillentak van het luxeconglomeraat Kering Group, heeft getekend voor de overname van het Franse bedrijf Usinage & Nouvelles Technologies (UNT). Dat bedrijf maakt kleine onderdelen van metaal voor de productie van luxe brillen. Met de overname van UNT wil Kering Eyewear de ‘eigen positie in de luxe brillenindustrie versterken’, zo is te lezen in een persbericht.

Kering Eyewear ontwerpt, ontwikkelt en distribueert brillen voor zeventien grote merken. Daaronder vallen merken uit het portfolio van Kering, zoals Gucci, Saint Laurent en Balenciaga, maar ook externe merken zoals Lindberg en Maui Jim. Kering Eyewear houdt de productie van de brillen zo veel mogelijk in eigen hand door strategische samenwerkingen met productiepartners. Kering Eyewear had al nauwe banden met UNT, die door de overname verder worden bestendigd.

In een paar gevallen ging Kering Eyewear over tot overnames. Het nam in 2017 al de Franse fabrikant Manufacture Cartier Lunettes over, nu bekend als Manufacture Kering Eyewear. In 2019 nam het een aandeel van bijna veertig procent in de Italiaanse brillenproducent Trenti Industria Occhiali.

Naar verwachting is de overname van UNT rond in het tweede kwartaal van 2023.