Bristol gaat dit jaar voor winst, 'verlies maken is geen optie'

Bristol gaat dit jaar winst maken, aldus topvrouw Elise Vanaudenhove tegen De Tijd. "Verlies maken is geen optie," aldus Vanaudenhove tegen de krant. In 2021 stond het verlies nog op 7,9 miljoen euro.

De reden dat de topvrouw zich positief over de winst van dit boekjaar uitspreekt, is de sanering in het winkelbestand die de afgelopen vijf jaar is uitgevoerd. Meer dan 50 winkels zijn afgestoten en nu maken alle overgebleven winkels winst, aldus Vanaudenhove tegen De Tijd. In het winkelbestand zitten nu ruim 210 vestigingen. "We zullen dit jaar winst maken. Het zal geen enorm bedrag zijn, maar meer dan break-even."

De omzet van het bedrijf kwam in 2021 neer op 146,5 miljoen euro.

Bristol kijkt dit jaar naar verdere besparingen en aanpassingen om stijgende kosten van de inflatie het hoofd te bieden. Zo neemt de keten meer basisartikelen in het aanbod op die in meerdere seizoenen verkocht kunnen worden en geen afprijzing nodig hebben. De stijgende kosten doorrekenen is voor de keten niet evident. "Er zit weinig rek op de prijzen, want we moeten concurrentieel blijven."