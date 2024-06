Bristol houdt grote uitverkoop om totale leegverkoop te vermijden

Bristol houdt vanaf vandaag een uitverkoop in alle winkels en de webshop, waarbij wekelijks nieuwe kortingen bijkomen, schrijft Nu.nl. De Belgische keten maakte eerder deze week bekend bescherming tegen schuldeisers te hebben aangevraagd.

Het gaat om een uitverkoop en geen leegverkoop, meldt een woordvoerder aan Nu.nl. De uitverkoop is juist bedoeld om een totale leegverkoop te voorkomen. Er worden kortingen gegeven van 30 tot 50 procent op een groot deel van de collectie.

Vrijdag 7 juni wordt bekend of Bristol uitstel van betaling krijgt in België. Hoewel de Nederlandse winkels hier niet onder vallen, is het ook op zoek naar een nieuwe eigenaar. Bristol telt in België 117 winkels. Op de Nederlandse kaart telt Bristol 80 vestigingen.