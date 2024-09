Bristol in België: Uitgesproken faillissement treft 160 medewerkers

Het faillissement voor Euro Shoe Group, het moederbedrijf van Bristol, is donderdag uitgesproken. Het faillissement treft zo’n 160 medewerkers op het hoofdkantoor en het logistieke centrum, schrijft het Gazet van Antwerpen.

Een groot deel van de Bristol-winkels in België werd vorige week overgenomen. Zo neemt de Franse schoenenketen Chaussea 62 winkels over en komen er twaalf filialen in handen van andere ketens: Redisco, Torfs en het Duitse bedrijf Tedi Distributions. Bristol telt in totaal 115 winkels in België.

Het faillissement heeft nog invloed op de vestigingen die geen overnemer hebben gevonden. Het gaat hier om filialen die werden uitgebaat door zelfstandigen, zo schrijft GvA.

Het faillissement komt niet onverwachts voor de betrokken werknemers, weet Kevin Kiggen van vakbond ACV Puls. “De meeste mensen zagen het aankomen. Het gros heeft al zicht op een nieuwe job”, vertelt hij aan GvA.