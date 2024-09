Bristol vindt nieuwe eigenaren voor 74 Belgische winkels

De uitspraak op vrijdag bracht positief Bristol-nieuws. In totaal 74 winkels worden verdergezet onder nieuwe eigenaren, meldt De Tijd. De Franse schoenenwinkelketen Chaussea neemt 62 winkels van Bristol over, twaalf komen in handen van andere ketens.

Chaussea, dat het merendeel van de winkels overneemt, bood twee miljoen euro, te verhogen met 10 procent van de netto-inkoopprijs van de aanwezige voorraad, schrijft De Tijd. Naast Chaussea nemen ook schoenenketens Redisco en Torfs ieder een filiaal over in Blankenberge en Houthalen. Duits bedrijf Tedi Distribution heeft tien vestigingen overgenomen in Wallonië.

Bristol telt in totaal 115 winkels in België. Het betekent dat voor de overige 41 winkels geen nieuwe eigenaar is gevonden. Deze winkels zullen failliet worden verklaard. Eind augustus vroeg Bristol al een faillissement aan voor de Nederlandse tak. De schoenenketen trok al ‘aandacht voor een doorstart’, maar een mogelijke herstart in deze markt laat nog op zich wachten.