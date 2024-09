Bristol trekt in Nederland aandacht voor een doorstart

Bristol trekt in Nederland de aandacht van meerdere partijen om een (gedeeltelijke) doorstart te realiseren, zo weet RTL Z. Hoeveel geïnteresseerden zich hebben gemeld bij de curator is niet bekend.

De Nederlandse tak van Bristol vroeg vorige week officieel een faillissement aan, nadat een overname van de winkels niet tot stand kwam. Bristol telde 39 winkels in Nederland. Nu hebben diverse partijen zich gemeld bij de curator. Het is niet bekend of de geïnteresseerden potentie zien in een volledige doorstart of slechts een aantal winkels willen overnemen, schrijft RTL Z.

De curator zegt ook dat ‘sommige Bristol-winkels mogelijk volgende week weer open gaan’. Eerder sloten de winkels stilletjes de deuren, nadat er een leegverkoop werd gehouden. De webshop van Bristol sloot in augustus de deuren in zowel België als Nederland.