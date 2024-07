Toch wel een leegverkoop: Nederlandse Bristol-winkels sluiten langzaam de deuren

Bristol houdt een totale leegverkoop in diverse Nederlandse Bristol-winkels, zo schrijven diverse media. Het nieuws komt een maand nadat de Belgische keten nog een totale leegverkoop probeerde te vermijden met een uitverkoop.

Dat lijkt niet te lukken. De Bristol-filialen in Schagen en Den Helder lijken de totale leegverkoop al achter de rug te hebben en hebben de deuren definitief gesloten, zo schrijft het Noordhollands Dagblad. In Schagen zouden er posters in de etalage hangen, waarbij wordt aangekondigd dat de winkel is gesloten. In Den Helder hangt een geschreven boodschap op de deur. De winkel sloot op 13 juli definitief de deuren.

Ook in het zuiden van het land sluit een winkel mogelijk binnenkort de deuren. De Bristol-winkel in Bergen op Zoom adverteert bij de ingang met vijftig procent korting wegens een leegverkoop, schrijft ZuidWest update. Wat de totale leegverkoop betekent, weet het personeel niet. “We mogen niks zeggen en we weten van niks”, aldus medewerkers tegen ZuidWest update.

Euro Shoe Group, het moederbedrijf van Bristol, vroeg begin juni bescherming tegen schuldeisers aan. Het verzoek voor een gerechtelijke reorganisatie werd ingediend voor de Belgische tak. Daarna bleek de Bristol-moeder ook op zoek te zijn naar een nieuwe eigenaar voor de Nederlandse winkels. Sinds 6 juni hield Bristol een grote uitverkoop, waarbij wekelijks kortingen werden gegeven in alle winkels en de webshop. Het doel was om een totale leegverkoop te vermijden.