Bristol zamelt bijna 80.000 euro in voor arme gezinnen

Belgische mode- en schoenenketen Bristol zamelt bijna 80.000 euro in voor gezinnen die het financieel moeilijk hebben met de ‘In my shoes’-campagne, zo meldt het Belgische familiebedrijf in een persbericht.

Op 17 oktober 2022 - de start van de Belgische Week tegen Kinderarmoede - reikt Elise Vanaudenhove, de CEO van Bristol, een cheque uit van 34.585 euro aan de Belgische Stichting Pelicano en 43.973 euro aan het Nederlandse Nationaal Fonds Kinderhulp.

Tijdens de ‘In my shoes’-campagne riep de mode- en schoenenketen consumenten op een steentje bij te dragen met een vrije gift aan de kassa. In totaal doneerden zij meer dan dertig duizend euro, zo is te lezen. Daarnaast schonk Bristol per verkocht paar leren kinderschoenen vijf euro aan Stichting Pelicano en Nationaal Fonds Kinderhulp.

Bristol riep haar klanten op om zich in de schoenen te plaatsen van mensen die het financieel moeilijk hebben. De campagne werd gelanceerd met een reeks audioverhalen die emotionele en authentieke getuigenissen bevatte en een stem gaven aan de harde cijfers. Uit onderzoek van Bristol bleek dat 3 op de 10 kinderen wel eens met te kleine schoenen naar school gaat. Daarnaast zegt 49 procent van de ouders hun kind wel eens in kapotte of versleten schoenen naar school stuurt.