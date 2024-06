British Fashion Council uit bezorgdheid over beursgang Shein in Londen

De tegenstand tegen een mogelijke beursgang van Chinese e-tailer Shein op de London Stock Exchange wordt steeds luider. Mode-instituut en organisator van London Fashion Week British Fashion Council (BFC) heeft zich aangesloten diverse andere partijen die hun bezorgdheid uiten over deze stap. Caroline Rush, de CEO van de BFC, bracht haar bezorgdheid als volgt onder woorden: "Op een moment dat wereldleiders in de mode zich terecht richten op het socialer, milieuvriendelijker en economisch duurzamer maken van onze sector, is het hofmaken van de Britse regering aan Shein om zich te laten noteren op de London Stock Exchange, en de beslissing van Shein om dat te doen, een grote zorg voor Britse modeontwerpers en retailers."

Mathias Bolton, hoofd handel bij UNI Global Union, gaf soortgelijke gevoelens weer aan de Guardian en stelde: "Shein zou niet beloond moeten worden met de geloofwaardigheid van een notering in de stad, of waar dan ook, gezien het gebrek aan transparantie in hun toeleveringsketen en de schokkende berichten over ernstige arbeidsrechtenschendingen."

Bovendien staat de mogelijke beursgang van Shein voor een extra hindernis. Het bedrijf zou niet voldoen aan de minimale free float-vereiste van 25 procent voor bedrijven die buiten het VK zijn opgericht, waardoor het wordt uitgesloten van de prestigieuze FTSE 100-index. De 'free float requirement' is een grens van een percentage aandelen van het totaal van het bedrijf waarin vrij gehandeld kan worden.

De zorgen gaan verder dan de beursgang zelf. The Sunday Times meldde dat Shein een praktijk hanteert waarbij individueel verpakte bestellingen rechtstreeks vanuit Chinese magazijnen naar de huizen van consumenten worden gevlogen, waardoor de zendingen onder de drempel van 135 procent voor invoerrechten vallen, die op 12 procent voor kleding staat.

Alena Ivanova, een campagnevoerder van Labour Behind the Label, uitte haar afschuw toen ze hoorde over de aanstaande beursgang van Shein ter waarde van 50 miljard pond (59 miljard euro) in het VK. Ivanova noemde het gebrek aan transparantie over de toeleveringsketen en ethische zorgen, waaronder beschuldigingen van dwangarbeid in de Oeigoerse regio van China en de "nonchalante benadering van toe-eigening van ontwerpen", als redenen tot bezorgdheid, aldus de Guardian.

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited UK. Vertaling door AI en bewerking voor helderheid door Caitlyn Terra.