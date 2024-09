Brits luxemerk Mulberry krijgt B Corp-certificering

Luxemerk Mulberry heeft een B-corp certificering behaald. Met een score van 87,1 scoorde het ruim boven de drempelwaarde van 80.

Ter vergelijking: Patagonia wordt gezien als een van de duurzaamste merken op het gebied van sociale impact en duurzaamheid met een score van 166. Het Nederlandse merk Mud Jeans heeft een score van 124,7. Het Nederlandse modemerk Fabienne Chapot heeft een B Corp-score van 86,3.

Om een B Corp-bedrijf te worden, moest Mulberry een rigoureus sociaal en ecologisch kader ondergaan, waarbij een gedetailleerde beoordeling van elk onderdeel van het bedrijf vereist was ten opzichte van vijf belangrijke impactgebieden: bestuur, werknemers, gemeenschap, milieu en klanten.

Andrea Baldo, CEO van Mulberry, in een verklaring: "Ik ben er trots op dat mijn eerste aankondiging als CEO van Mulberry onze B Corp-certificering is. Mulberry is een van de eerste wereldwijde luxemerken die een B Corp wordt, en dit weerspiegelt het DNA van het bedrijf en het harde werk van de teams. Maar het is een mijlpaal, geen bestemming, en we kijken ernaar uit om te leren van - en bij te dragen aan - een reeks bedrijven om een kracht ten goede te zijn voor onze gemeenschappen en het milieu."