Brits modemerk The Vampire’s Wife stopt

Brits merk The Vampire’s Wife houdt op te bestaan. Het merk stopt per direct vanwege ‘onrust in de wholesale markt die dramatische gevolgen heeft voor het merk’, zo is te lezen op de website.

Oprichter en creatief directeur Susie Cave bevestigt het nieuws op haar eigen Instagram-pagina. “Het is tijd om gedag te zeggen. Ik zeg dit met veel verdriet en wil mijn eeuwige dank uitspreken aan jullie voor de steun”, aldus het bericht.

De webshop van het merk is al gesloten, maar liefhebbers van het merk krijgen nog één kans. Van 24 tot en met 26 mei vindt een laatste fysieke sale verkoop in de Music Room in Londen.

The Vampire’s Wife is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een cult label. Het merk werd veel gedragen door influencers en zelfs door leden van de koninklijke familie van Engeland. In 2020 had het merk een samenwerking met H&M. Het merk verkocht de eigen collecties onder andere bij Matchesfashion en Net-a-Porter. Matchesfashion heeft recent de deuren gesloten, wat mogelijk effect heeft gehad op The Vampire’s Wife.