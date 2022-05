Brits modeplatform Contact haalt 3 miljoen pond op om meer creatieven en merken te verbinden

De Britse startup Contact, waarop creatieven uit de mode-industrie elkaar kunnen vinden, heeft een investering van drie miljoen pond (omgerekend 3,5 miljoen euro) binnengehaald. Dat is te lezen in een persbericht van het bedrijf.

Contact werd opgericht in 2020 door Reuben Selby, als oplossing voor een arbeidsintensieve klus voor modebedrijven: het vinden, contacteren en boeken van bijvoorbeeld modellen, fotografen, haar- en make-upartiesten. Contact maakt de creatieven beter vindbaar, verkort de communicatielijnen en neemt het papierwerk op zich, zo schrijft het. Het klantenbestand bevat nu circa negenhonderd makers en tweeduizend merken, waaronder Balenciaga, Vogue, Urban Outfitters en Primark.

Met de investering wil Contact verder uitbreiden, zo stelt Selby in het persbericht.. De grote investeerder achter de kapitaalinjectie is Rhino Ventures. David Hogarth, partner bij Rhino Ventures, zegt over de investering: “Door een schaalbaar platform op te zetten dat creatief talent helpt om hun ondernemingen te beheren en te laten groeien, kunnen creatieven zich richten op waar zij goed in zijn.”