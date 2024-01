‘Brits sneakerplatform The Edit LDN overgenomen’

Een nieuwe eigenaar voor sneakerplatform The Edit LDN. Het bedrijf is overgenomen door Britse off-price etailer BrandAlley, zo meldt WWD. Hoeveel geld gemoeid is met de overname, is niet bekend.

Na de overname zal The Edit LDN geherstructureerd worden en vervolgens via BrandAlley’s infrastructuur werken. De overname is opmerkelijk aangezien The Edit LDN begin 2023 nog een kapitaalinjectie kreeg van 4,4 miljoen euro. CEO Moses Rashid van het sneakerplatform, meldt tegen WWD dat het bedrijf groei zag in 2023, maar dat er ook veel financiële uitdagingen waren. “Om onze groeidoelen te behalen, was het cruciaal om snel te handelen en een partner voor de lange termijn te vinden die de potentie ziet van The Edit LDN wereldwijd maken en die een operationele infrastructuur kan bieden die nodig is voor duurzame groei.”

The Edit LDN is opgericht in 2020 als een online marktplaats voor exclusieve sneakers en streetwear. Het bedrijf groeide in de twee jaren daarna met een jaarlijkse omzetgroei van vijfhonderd procent.