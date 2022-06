Britse bezorgdienst Toshi wint LVMH Innovation Award

De Britse startup Toshi heeft de LVMH Innovation Award gewonnen. Het bedrijf, dat een duurzamere en meer persoonlijke last-mile bezorgservice biedt aan luxemerken, werd tot winnaar uitgeroepen tijdens de Viva Technology show in Parijs, zo meldt een persbericht van LVMH.

Toshi werd opgericht in 2017 door Sojin Lee. Het bedrijf ‘slaat een brug tussen online retail en verkoop in de winkel’, zo is op de website te lezen. Via Toshi kunnen klanten op een zelfgekozen tijd producten laten bezorgen, maar ook een sessie aanvragen met een professionele verkoopassistent voor het thuis passen van kleding. De vloot van Toshi is elektrisch, met als doel ‘CO2-neutrale bezorging te bereiken’, zo staat in het persbericht van LVMH. Toshi werkt momenteel samen met onder meer Berluti, Christian Dior Couture en Rimowa.

Toshi werd gekozen uit in totaal 950 aanmeldingen voor de awards, afkomstig uit 75 verschillende landen. In totaal werden 21 startups uit tien verschillende landen geselecteerd als finalisten. Volgens LVMH werden de finalisten gekenmerkt door hun ‘vermogen om de klantervaring in meerdere dimensies te verbeteren’. Als winnaar krijgt Toshi zes maanden lang gepersonaliseerde ondersteuning, afkomstig van LVMH’s start-up-accelerator ‘La Maison des Startups LVMH’. Wat die ondersteuning precies inhoudt, wordt in het persbericht niet vermeld.