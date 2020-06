Britse eigenaar van winkelcentra Intu in surseance

Intu, eigenaar van meerdere winkelcentra in Groot-Brittannië, is surseance verleend. Het is een van de meeste recente - en een van de grootste - Britse retailbedrijven die de afgelopen maanden het slachtoffer is geworden van de coronacrisis.

Het bedrijf stuurt 17 winkelcentra in Groot-Brittannië aan. De winkelcentra blijven voorlopig open, zo wordt gemeld in een statement. Intu was in gesprek met belangrijke partijen om tot een overeenkomst te komen om het bedrijf te redden, maar op vrijdag bleek dat er te weinig overeenstemming was om tot een dergelijke overeenkomst te komen.

Het bedrijf gaf eerder deze maand aan maar 310 miljoen pond (340 miljoen euro) aan huur in 2020 te verzamelen, wat bijna 200 miljoen pond lager is dan de huur die het binnenhaalde in 2019.