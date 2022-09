Britse modeketen Joules lanceert resale platform

Britse modeketen Joules lanceert een resale platform in samenwerking met Reskinned, zo deelt Joules in een persbericht.

Via het platform kunnen Joules klanten oude kleding inleveren, in ruil waarvoor ze een kortingsvoucher krijgen voor hun volgende aankoop. Geretourneerde artikelen worden doorverkocht, hergebruikt of gerecycled. Via hetzelfde platform zal ook - door klanten in geleverde - tweedehands Joules kleding te koop zijn. Reskinned verzorgt de technologie van het platform.

Joules kwam afgelopen augustus nog in het nieuws omdat Britse modegroep Next in gesprek was over een potentiële investering in de winkelketen. Next zou ongeveer 25 procent van de aandelen van Joules willen overnemen. Dit nieuws kwam nadat de waardering van het bedrijf afgelopen jaar met ongeveer negentig procent zakte, ondanks dat de omzet redelijk op niveau bleef. In juli vroeg Joules KPMG om hulp bij het verbeteren van de winstgevendheid en liquiditeit, zo schreef Sky News destijds.

De gesprekken met Next zijn inmiddels ten einde. Wel deelde Joules dat besprekingen over de mogelijke overname van het Next Total Platform door Joules nog steeds gaande zijn.