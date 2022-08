'Next overweegt investering in Britse retailer Joules'

De Britse modegroep Next is in gesprek over een potentiële investering in winkelketen Joules, zo meldt Sky News op basis van anonieme bronnen. Next zou ongeveer 25 procent van de aandelen van de mode- en lifestyle-retailer willen overnemen.

Joules, dat in totaal 130 winkels heeft en plek biedt aan ruim duizend werknemers, heeft het al een poosje zwaar. De waardering van het bedrijf zakte het afgelopen jaar met ongeveer negentig procent, zelfs al bleef de omzet redelijk op niveau. Vorige maand vroeg Joules KPMG om hulp bij het verbeteren van de winstgevendheid en liquiditeit, zo schrijft Sky News.