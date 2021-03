Next Plc koopt 25 procent aandelen van Brits modelabel Reiss

Britse modegroep Next Plc neemt een minderheidsbelang in het modelabel Reiss. Next neemt 25 procent van de aandelen van het Britse merk over van bestaande aandeelhouders, zo melden de bedrijven in een persbericht.

Nadat de deal is afgerond zal Next 33 miljoen pond (38 miljoen euro) investeren in het bedrijf en 10 miljoen pond (11,6 miljoen euro) van de schuld van Reiss aflossen, aldus het bericht. Bij Reiss zelf verandert er niet veel. Christos Angelides blijft CEO van het merk en het bedrijf blijft gevestigd in Londen. Ook zal Reiss een eigen directie behouden. Het is de bedoeling dat het Britse modemerk kan profiteren van Next’s infrastructuur en de groeiplannen extra kracht bij kan zetten.

Daarnaast behoudt Next Plc de optie om op termijn nog eens 26 procent van de aandelen van Reiss over te nemen waardoor het technisch gezien de meerderheid van alle aandelen in handen krijgt. Deze optie, waarvoor de voorwaarden nu al zijn vastgelegd, vervalt echter na juli 2022.

Het modemerk Reiss werd in 1971 als mannenmodemerk opgericht, maar bedient inmiddels mannen én vrouwen. Het label behaalde in het boekjaar 2020 een omzet van 227,4 miljoen pond (265,2 miljoen euro) door een groei van 22 procent. Het merk heeft 79 eigen winkels en is actief in 14 landen.