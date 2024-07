Britse rechter zet streep door verkoop aandelen van Franse groep SMCP

Er heeft zich een belangrijke ontwikkeling voorgedaan in het dossier-SMCP, het moederbedrijf van Sandro, Maje, Claudie Pierlot en Fursac. Het Britse Hooggerechtshof heeft de verkoop van een belang van 15,9 procent in het Franse modebedrijf ongeldig verklaard. Dit belang was oorspronkelijk verkocht aan Dynamic Treasure Group, een entiteit die gelinkt is aan de oprichter van Shandong Ruyi, de voormalige eigenaar van SMCP.

Deze gerechtelijke uitspraak volgt op het faillissement van Shandong Ruyi in 2021. Een groep schuldeisers, verenigd onder de vlag van de trustee Glas, had bijna 30 procent van de aandelen van SMCP overgenomen met de bedoeling deze te verkopen. De situatie werd echter complexer doordat Shandong Ruyi, via haar dochteronderneming European TopSoho, 8 procent van de aandelen van SMCP behield, terwijl de resterende 15,9 procent was overgedragen aan Dynamic Treasure Group.

Schuldeisers verzetten zich tegen de verkoop

De schuldeisers waren ontevreden over deze transactie en hebben de verkoop aangevochten bij het Britse Hooggerechtshof. Zij stelden dat Dynamic Treasure Group slechts een strooman was die de voortdurende controle van Shandong Ruyi over SMCP moest verhullen. De rechtbank gaf hen gelijk en oordeelde dat de verkoop niet voldeed aan de regels voor goed ondernemingsbestuur en een poging vormde om de verplichtingen van Shandong Ruyi jegens haar schuldeisers te omzeilen.

Gevolgen van de uitspraak

Deze uitspraak heeft belangrijke gevolgen voor de toekomst van SMCP en kan een aanzienlijke impact hebben op de strategie en eigendomsstructuur van het bedrijf. SMCP zal nu moeten bepalen hoe om te gaan met dit belang van 15,9 procent dat in de lucht hangt. Het is mogelijk dat de aandelen opnieuw te koop worden aangeboden, of dat SMCP overgaat tot een inkoop van eigen aandelen. De situatie zou ook kunnen leiden tot nieuwe onderhandelingen tussen de schuldeisers en Shandong Ruyi.

Deze gerechtelijke uitspraak voegt een extra laag van complexiteit toe aan de toch al precaire situatie van SMCP. Het bedrijf, dat na het faillissement van Shandong Ruyi een herstructurering doorvoert, wordt nu geconfronteerd met een nieuwe juridische hindernis.

