Britse retailer Debenhams lijdt verlies in boekjaar 2021

De Britse retailer Debenhams schrijft in rode cijfers met boekjaar 2021 dat eindigde in februari 2022. Het bedrijf leed een verlies voor aftrek van belastingen van 11,77 miljoen pond (10,12 miljoen euro), terwijl de omzet 56,96 miljoen pond (48,98 miljoen euro) bedroeg, waarvan 52,41 miljoen pond (36,47 miljoen euro) afkomstig is van de omzet in het Verenigd Koninkrijk.

De retailer zegt getroffen te zijn door diverse factoren: de coronapandemie, het vele aantal retouren en inflatie. Het bedrijf verwacht voor financieel jaar 2022 dat de impact van de coronapandemie nog steeds voelbaar zal zijn. Debenhams wil zich focussen op het optimaliseren van zijn activiteiten door te streven naar meer inkoop van markten die dichterbij liggen. Daarnaast wil het bedrijf gaan werken met lagere voorraden door de voorraadbeheer aan te scherpen en wil het een kostenbesparingsplan opzetten.

“Door op deze elementen te focussen, zal het bedrijf in een betere financiële situatie terecht komen en zal het in staat zijn om de te herstellen. Daardoor kan het gaan profiteren van zijn aanzienlijk uitgebreide doelmarkt”, aldus het Debenhams.

In januari 2021 kocht Boohoo Group Debenhams voor 55 miljoen pond (47 miljoen euro), nadat het jarenlang lijdde onder de toenemende concurrentie van grote online spelers. De deal omvatte het merk en de website van de warenhuisketen. De fysieke gebouwen werden buiten beschouwing gelaten en werden later dat jaar gesloten.

In juni lanceerde Debenhams zijn eerste campagne onder eigendom van Boohoo, positioneerder het zichzelf opnieuw als een digitale bestemming voor mode, beauty en items voor in huis. Sindsdien keerde het bedrijf ook terug naar de fysieke retail en opende het een flagshipstore in Manchester- de thuishaven van Boohoo. In januari werd JD Sports-veteraan, Daniel Finley, als CEO van Debenhams benoemd.

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited/UK en is vertaald en bewerkt door Sylvana Lijbaart.