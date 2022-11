‘Britse retailers Next en Frasers hebben interesse in overname Made.com’

Made.com Group Plc hangt op het randje van surseance, maar wellicht is dit niet nodig. Twee Britse retailers hebben namelijk interesse in een overname van het in nood verkerende bedrijf, aldus The Sunday Times. Next Plc en Frasers Group Plc zouden zich gemeld hebben.

Next Plc wil naar verluidt 2 miljoen pond neerleggen voor Made.com. Het wil voor dit bedrag de website, merkrechten, klantenbestand en het intellectueel eigendom van Made.com overnemen. Frasers Group Plc heeft ook een bod gedaan. Of de biedingen ook betrekking hebben op het mode- en lifestyle platform Trouva dat Made.com eerder dit jaar aankondigde over te nemen, is niet bekend.

Vorige week kondigde Made Design Ltd aan dat het de intentie had een bewindvoerder aan te stellen. Het bedrijf is alle opties aan het onderzoeken, waaronder een versnelde verkoop. Mocht dit niet baten dan wordt er surseance aangevraagd.