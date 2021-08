Britse tak Victoria’s Secret geliquideerd

De Britse tak van lingeriemerk Victoria’s Secret, Victoria’s Secret UK, wordt opgeheven. Dat melden internationale media, waaronder The Daily Mail en Retail Gazette. Het bedrijf werd vorig jaar al onder curatele geplaatst, maar wordt nu definitief geliquideerd.

De keten heeft 25 winkels in Groot-Brittannië. Met het faillissement komen honderden banen op de tocht te staan. De online activiteiten van Victoria’s Secret zijn geen eigendom van Victoria’s Secret UK, en worden daarom niet aangetast door het faillissement.

Vorig jaar werd Victoria’s Secret UK nog gered door Next Plc., dat het meerderheidsbelang van de Britse tak overnam van moederbedrijf L Brands. L Brands stapte met Next Plc in een joint venture, waarin de Britse en Ierse tak van het lingeriemerk werden ondergebracht. Daarmee werden destijds nog ruim 500 banen gered.