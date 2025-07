Browzwear neemt Lalaland.ai over

Browzwear, leider in digitale productcreatie (DPC) voor mode, neemt Lalaland.ai volledig over. Lalaland.ai is pionier in hyperrealistische, AI-gegenereerde modemodellen. Deze strategische zet is bedoeld om generatieve kunstmatige intelligentie (AI) direct te integreren in de workflow voor digitale productcreatie voor de wereldwijde kledingindustrie. De financiële voorwaarden van de overname zijn niet bekendgemaakt.

De overname versterkt de AI-capaciteiten van Browzwear. De expertise van Lalaland.ai op het gebied van diverse, hyperrealistische AI-modemodellen wordt geintegreerd. Lalaland.ai, opgericht in Amsterdam in 2019, verwierf erkenning voor het creëren van ‘s werelds eerste AI-gegenereerde model. Dit maakt pixel-perfecte realisme mogelijk, zonder fysieke fotografie. Met deze technologie kunnen merken kleding visualiseren op verschillende lichaamstypen en demografische gegevens. Dit bevordert inclusiviteit en duurzaamheid door de behoefte aan fysieke samples en fotoshoots te verminderen.

Michael Musandu, oprichter en algemeen directeur van Lalaland.ai, verklaarde dat de synergie tussen hun AI-modellen en de driedimensionale (3D)-pijplijn van Browzwear vanaf hun eerste technologiepartnerschap duidelijk was. Hij benadrukte dat de krachtenbundeling directe toegang biedt tot het uitgebreide klantenbestand van Browzwear. Dit vergemakkelijkt de opschaling van hun missie om mode inclusiever, duurzamer en efficiënter te maken.

Greg Hanson, algemeen directeur van Browzwear, benadrukte het belang van klantvertrouwen in digitale tweelingen. Hij merkte op dat de AI-modellen van Lalaland.ai dit vertrouwen versterken en de tijd van concept tot verkoop aanzienlijk verkorten. De integratie van de AI-wetenschappers en -technici van Lalaland.ai in het onderzoeks- en ontwikkelingsteam (R&D) van Browzwear zal naar verwachting de vooruitgang in de betrouwbaarheid van lichaamsgegevens, generatieve pasmodellen en geautomatiseerde beeldpijplijnen versnellen. Dit brengt een ‘van-idee-tot-digitale-tweeling-in-minuten’-routekaart dichterbij.