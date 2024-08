Bruidsmode merk Galia Lahav geland in Europa: In gesprek met CEO en ontwerper

Het Israëlische bruids- en modehuis Galia Lahav heeft een eerste Europese winkel in Europa geopend. Het merk is onder andere populair onder beroemdheden zoals Jennifer Lopez en Simone Biles.

De 355 vierkante meter grote boetiek met twee verdiepingen, gelegen aan 66-67 South Audley Street in Mayfair, Londen, vertegenwoordigt een investering van 1 miljoen pond van Galia Lahav, gericht op zijn groeiende klantenbestand in het VK en Europa als reactie op de toenemende vraag naar zijn couture-bruidsjurken.

Bij de opening vertelt oprichter en bruidsontwerper Galia Lahav aan FashionUnited: "Londen is altijd een wereldwijd modecentrum geweest met een rijke geschiedenis en een diverse culturele scène. Het is een stad die zowel traditie als innovatie waardeert, wat perfect aansluit bij ons merk-ethos.

"We voelden echt de groeiende vraag van onze Britse bruiden en in heel Europa en door ons eerste Europese vlaggenschip in Londen te openen, kunnen we directer contact maken met onze klanten daar. De levendige energie en modebewuste gevoeligheid van de stad maken het de perfecte locatie om ons merk te presenteren en eindelijk de meest luxueuze bruidswinkelervaring in Europa te bieden."

Galia Lahav – Mayfair, Londens vlaggenschip Credits: Galia Lahav – gefotografeerd door Stuart Bailey

Galia Lahav – Mayfair, Londens vlaggenschip Credits: Galia Lahav – gefotografeerd door Stuart Bailey

Galia Lahav – Mayfair, Londens vlaggenschip Credits: Galia Lahav – gefotografeerd door Stuart Bailey

Portret van Galia Lahav Credits: Galia Lahav

In een exclusief interview met FashionUnited deelt Lahav wat haar bruidsmerk onderscheidt van de massa, wat haar ontwerpen inspireert, de trends die ze voorspelt voor de toekomst van bruidsmode en waar anders ter wereld ze een winkel zou willen openen.

Hoe zou je de Galia Lahav-bruid beschrijven?

De Galia Lahav-bruid is zelfverzekerd, modern, gedurfd en modebewust. Ze is niet bang om een statement te maken, hecht waarde aan vakmanschap en wordt aangetrokken door ingewikkelde details, luxueuze stoffen en een silhouet dat haar individualiteit viert.

Onze bruiden zijn degenen die hun trouwdag zien als een kans om hun unieke stijl en persoonlijkheid uit te drukken, of dat nu is door een tijdloze, klassieke jurk of een meer avant-gardistisch, modebewust stuk.

Galia Lahav couturecollectie 'The Stunners' Credits: Galia Lahav

Wat zijn de kenmerkende ontwerpdetails van het label?

Onze kenmerkende ontwerpdetails zijn onder meer ingewikkeld kantwerk, met de hand geborduurde versieringen en de meest flatterende silhouetten. We staan bekend om onze illusieruggen, diep uitgesneden halslijnen en dramatische sleep, zorgvuldig vervaardigd om de figuur van de bruid op de meest flatterende manier te benadrukken. Elke jurk is gemaakt met de nadruk op maatwerk en aandacht voor detail, zodat elk stuk niet alleen mooi is, maar ook luxueus, uniek en comfortabel om te dragen.

Wat is je creatieve uitgangspunt voor een nieuwe bruidscollectie?

Het creatieve proces begint vaak met een concept of thema dat bij me resoneert, of het nu een historische periode, een specifieke kunststroming of een bepaalde emotie is die ik wil overbrengen. Van daaruit duiken we in de selectie van stoffen, waarbij we overwegen hoe verschillende texturen en materialen het concept tot leven kunnen brengen. Schetsen en experimenteren met vormen en details komen daarna, omdat we altijd werken aan het heruitvinden van de norm en het creëren van unieke en nieuwe trends in de bruidsindustrie.

Galia Lahav couturecollectie 'The Stunners' Credits: Galia Lahav

Wat is de inspiratie achter de huidige bruidscollecties?

Onze huidige couturecollecties 'The Stunners' en GALA Collection 'Symphony' zijn geïnspireerd op de inspirerende verhalen van invloedrijke vrouwen tijdens het prerafaëlitische tijdperk.

De couturecollectie is een eerbetoon aan iconische figuren zoals Elizabeth Siddal en Marie Spartali Stillman, die de status van muze overstegen om op eigen kracht baanbrekende kunstenaars te worden. 'The Stunners' belichaamt de kracht en artisticiteit van deze vrouwen, waarbij elke jurk is gemaakt om hun unieke mix van etherische schoonheid en gedurfde creativiteit te weerspiegelen.

De GALA-collectie is een adembenemende mix van romantiek en moderne elegantie, geïnspireerd door de betoverende beelden van een bloem die zijn bloembladen ontvouwt in een symfonie van slow motion.

Wat is je favoriete stijl op dit moment?

Ik ben vooral dol op onze moderne baljurken met strakke lijnen en subtiele versieringen. Ze bieden een perfecte mix van klassieke elegantie en eigentijdse stijl. De eenvoud van het silhouet laat de kwaliteit van de stof en het vakmanschap echt schitteren, waardoor ze een veelzijdige keuze zijn voor bruiden die een statement willen maken zonder al te traditioneel te zijn.

Galia Lahav GALA-collectie 'Symphony' Credits: Galia Lahav

Welke trends in bruidsjurken zullen dit jaar en in 2025 groot zijn?

We zien een aanhoudende interesse in veelzijdige jurken die gedurende de dag kunnen transformeren, zoals afneembare rokken en mouwen. Deze trend stelt bruiden in staat om meerdere looks te hebben met één jurk, waardoor het praktisch en stijlvol is. We verwachten ook meer strakkere jurken te zien: tijdloze ontwerpen met een modebewuste, moderne twist en luxueuze zijdeachtige stoffen.

Ik denk ook dat kleur zeker steeds meer zal floreren in de bruidsindustrie. En laten we de feestminirokjes niet vergeten om de hele nacht te dansen - meerdere looks voor de grote dag zijn tegenwoordig een must.

Galia Lahav couturecollectie 'The Stunners' Credits: Galia Lahav

Het merk heeft met veel beroemdheden gewerkt - hoe is het om met bekende sterren te werken?

Samenwerken met beroemdheden als Jennifer Lopez en Simone Biles is altijd een opwindende ervaring en een immense eer. Deze sterren brengen hun unieke stijl en persoonlijkheid mee en het is inspirerend om met hen samen te werken om iets echt unieks en speciaals te creëren.

Ze hebben vaak een duidelijke visie van wat ze willen en het is zo'n lonende uitdaging om die visie tot leven te brengen en tegelijkertijd onze kenmerkende Galia Lahav-esthetiek te integreren. Het is ook een eer om te weten dat ze ons vertrouwen om deel uit te maken van enkele van hun meest memorabele momenten.

Jennifer Lopez draagt Galia Lahav in de film Shotgun Credits: Galia Lahav

Galia Lahav – Mayfair, Londens vlaggenschip Credits: Galia Lahav – gefotografeerd door Stuart Bailey

Als het gaat om de fysieke retailstrategie van Galia Lahav - waar anders ter wereld kunnen we een boetiek verwachten?

We zijn altijd op zoek naar nieuwe uitbreidingsmogelijkheden en zijn vooral geïnteresseerd in het betreden van meer markten in Europa en Azië. Hoewel onze focus op uitbreiding in deze regio's sterk is, blijven de VS onze grootste markt. We blijven ook daar naar mogelijkheden zoeken om onze aanwezigheid te vergroten. Onze toewijding is om de Galia Lahav-ervaring naar bruiden over de hele wereld te brengen en we kijken ernaar uit om in de nabije toekomst nieuwe winkelopeningen aan te kondigen.

Wat kunnen we nog meer verwachten van Galia Lahav in de toekomst?

We zijn voortdurend in ontwikkeling, innoveren en verleggen de grenzen in de bruidsindustrie. In de toekomst kun je meer baanbrekende ontwerpen, spannende samenwerkingen en een uitgebreid assortiment accessoires verwachten.

Bovendien zal onze focus op de Wedding Weekend Collection voorzien in alle speciale evenementen rond de grote dag, van bruidsdouches en verlovingsparty's tot vrijgezellenweekenden en repetitiediners. Ons doel is om bruiden te inspireren, onze Galia Lahav-gemeenschap van modeliefhebbers over de hele wereld te laten groeien en meer spectaculaire rodelopermomenten te creëren.

Galia Lahav couturecollectie 'The Stunners' Credits: Galia Lahav

Galia Lahav – Mayfair, Londens vlaggenschip Credits: Galia Lahav – gefotografeerd door Stuart Bailey

Galia Lahav – Mayfair, Londens vlaggenschip Credits: Galia Lahav – gefotografeerd door Stuart Bailey

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited.com. Vertaling door AI en bewerking door Caitlyn Terra.