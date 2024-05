Bruidsmodeontwerper Hayley Paige krijgt rechten op haar intellectueel eigendom terug

Bruidsontwerpster en influencer Hayley Paige Gutman heeft een akkoord bereikt en treft een schikking in een rechtszaak met haar voormalige werkgever, JLM Couture. Hiermee komt een einde aan haar drieënhalf jaar durende juridische strijd.

Volgens een kopie van de schikkingsovereenkomst na de faillissementsprocedure van JLM Couture, heeft Gutman JLM Couture 263.000 Amerikaanse dollar (243.570 euro) betaald om het geschil op te lossen. In ruil daarvoor heeft Hayley met onmiddellijke ingang al haar intellectuele eigendom teruggekregen, inclusief het recht om haar naam, handelsmerken, domeinen en al haar eerdere bruidsontwerpen te gebruiken. Ze is ontheven van haar niet-concurrentiebeding.

De ontwerper is nu de enige eigenaar van haar sociale media-accounts, waaronder haar Instagram-account met meer dan 1 miljoen volgers. Gutman zei dinsdag in een verklaring dat ze opgelucht was dat de zaak tot een “respectvolle” oplossing was gekomen. In een aankondiging op Instagram voegde ze eraan toe dat haar zaak waarschijnlijk goed nieuws is voor iedereen die sociale media persoonlijk en professioneel gebruikt.

“Deze overeenkomst stelt mij in staat terug te keren naar het bruidsontwerp waar ik van houd – opnieuw onder de naam die mijn ouders mij hebben gegeven”, aldus Paige Gutman in een verklaring. “Mijn sociale media-accounts zijn teruggegeven aan mijn exclusieve controle en ik heb het exclusieve eigendom verworven van mijn volledige ontwerpcatalogus, portfolio en handelsmerken.”

“Ik ben betoverd en nederig om mijn kunst vast te houden; ik ben extatisch en dankbaar voor de toestemming om het met de wereld te delen. Te midden van deze verandering in de omstandigheden wil ik het nieuwe juridische precedent erkennen waarvan ik hoop dat het een positieve invloed zal hebben op degenen die sociale media zowel persoonlijk als professioneel gebruiken. Ik heb een Instagram-aankondiging gedaan om te delen wat de toekomst voor mij biedt en oprecht respect te betuigen aan de gemeenschap die mijn maan in een donkere tijd hing. Het ondersteunen van mijn heruitvinding met 'She is Cheval'-schoenen is wat mij heeft gesteund en nieuwe stappen voorwaarts heeft gezet. "She is Cheval" gaat verder en zal worden opgenomen in mijn volgende bruidsbedrijf."

Hayley Paige Gutman, bekend van haar rol in 'Say Yes to the Dress', begon van 2011 tot 2020 met het ontwerpen van de 'Hayley Paige'-trouwjurken voor het in New York gevestigde JLM Couture.

JLM Couture lanceerde zijn rechtszaak in 2020 en beweerde dat Gutman de toegang van het bedrijf tot de sociale media-accounts van "Hayley Paige" had beperkt, producten van andere bedrijven had gepromoot en een niet-concurrentiebeding had geschonden.

In 2021 vaardigde de Amerikaanse rechter Laura Swain een voorlopig bevel uit waarbij JLM Couture controle kreeg over de sociale media-accounts "Hayley Paige", waardoor Gutman werd verboden de naam "Hayley Paige" in advertenties te gebruiken en haar werd verboden om tot het einde van hun contract met het bedrijf te concurreren. Na twee beroepen oordeelde rechter Swain eerder deze maand dat Gutman de volledige controle zou hebben over de sociale media-accounts van ‘Hayley Paige’, maar bevestigde dat ze niet kon concurreren met JLM Couture totdat het niet-concurrentiebeding in 2025 afloopt.

Volgens de recente schikking vervallen alle verplichtingen en is Gutman vrij van al haar verplichtingen jegens JLM Couture, inclusief het niet-concurrentiebeding.

Gutman werd vertegenwoordigd door procesadvocaten op het gebied van intellectueel eigendom Joe Lawlor, Tiffany Cooke en Richard Rochford van Haynes Boone, evenals Rafael Zahralddin, Kevin Shaw en Bryan Sugar van Lewis Brisbois Bisgaard & Smith LLP.