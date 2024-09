Bruidsmodezaak Lesage Bridal opent tweede locatie in Mechelen

Oplettende consumenten zien niet dubbel: Lesage Bridal heeft inderdaad een tweede vestiging geopend in Mechelen. De winkel aan de Onze-Lieve-Vrouwenstraat werd simpelweg te klein, zo vertelt zaakvoerder Guanita Lesage tegen Gazet van Antwerpen.

Om de hoek bij de eerste zaak zit nu een tweede filiaal op de Graaf van Egmontstraat. “De insteek van beide vestigingen is ook een tikkeltje anders”, aldus Lesage tegen de krant. De winkel op de Graaf van Egmontstraat is namelijke meer gevuld met minimalistische bruidsjurken en heeft een wat casual sfeer. Aan de Onze-Lieve-Vrouwenstraat gaat Lesage Bridal meer voor ‘een Bridgerton ervaring’ waarbij bruiden urenlang kunnen passen in een rustige en aangename sfeer. [In de Netflix-serie Bridgerton brengen de personages vaak een bezoek aan de modiste/kleermaker waarbij uren worden besteed aan het creëren van een outfit., red.]

Lesage Bridal benadrukt dat het ook focust op een groter maataanbod, wat terug te zien is in de etalage van de bruidsmodezaak.