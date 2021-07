Brunello Cucinelli behaalt omzetgroei van 7,7 procent in eerste halfjaar 2021

Brunello Cucinelli heeft een goed eerste halfjaar 2021 gedraaid. Het bedrijf ziet de omzet met 7,7 procent groeien naar 313,7 miljoen euro, vergeleken met de omzet op 30 juni 2019, dat meldt het bedrijf in het financieel rapport. Brunello Cucinelli behaalde in het tweede kwartaal 2021 een omzet van 149,1 miljoen euro. Een stijging van 13,8 procent, vergeleken met dezelfde periode.

Het bedrijf ziet een groei van 9,2 procent op de Europese markt, vergeleken met het eerst halfjaar 2019, en rapporteert dit als een ‘uitstekend’ resultaat, zo is te lezen. Europa behaalt een omzet van 95,9 miljoen euro. Deze groei wordt van absoluut belang gezien, omdat Italië 43,7 procent van de totale omzet bedraagt en de leidende rol draagt bij het definiëren van modetrends. De verkoop was sterk in markten en steden die over veel lokale klanten beschikken. Daarnaast wierp de opening van fysieke winkels op de Europese markt ook zijn vruchten af. Dit was voornamelijk terug te zien in Italië tijdens het tweede kwartaal van dit jaar.

De Amerikaanse markt behaalde een groei van 5,1 procent en behaalt hiermee een omzet van 99,9 miljoen euro, in vergelijking met het eerste halfjaar van 2019, en Azië ziet zijn omzet met 19,9 procent toenemen naar 76,8 miljoen euro. Azië beschikt over 24,5 procent van de totale omzet van het bedrijf.

Brunello Cucinelli verwacht dit jaar een groei te zien van zo’n twintig procent, ten opzichte van het jaar 2020, en een stijging van tien procent, ten opzichte van het jaar 2019, meldt het bedrijf in het financieel rapport.