Brunello Cucinelli bevestigt FY24-doelstellingen te behalen na positief eerste halfjaar

Brunello Cucinelli S.p.A. is op weg zijn omzetdoelstellingen van boekjaar 2024 te behalen. Het Italiaanse luxe bedrijf noteert een dubbelcijferige omzetgroei in het eerste halfjaar, waarbij zowel de verkopen in de wholesale als in de retail toenemen. Dat maakt Brunello Cucinelli bekend in zijn voorlopige resultaten.

Brunello Cucinelli behaalde in het tweede kwartaal een omzet van 312 miljoen euro, waarmee het bedrijf eindigt op een omzet van 670,7 miljoen euro voor het eerste halfjaar. Dit staat gelijk aan een omzetplus van 14,1 procent. Geografisch gezien groeit het luxe merk het hardst in Amerika (plus 19,4 procent), gevolgd door Azië (plus 13,1 procent) en Europa (plus 9 procent). Wat de verkoopstromen betreft groeit Brunello Cucinelli met 14,7 procent in de retail en 13,1 procent in wholesale.

Consumenten waren te spreken over Brunello Cucinelli’s collecties. Zo was de uitverkoop van de SS24-collectie ‘een groot succes’, met grote leveringen aan het begin van het jaar en herschikkingen in de loop van het seizoen. De nieuwe FW24-collectie laat ook positieve resultaten zien, zo staat in de voorlopige resultaten. Deze collectie heeft een ‘aanzienlijke bijdrage’ geleverd aan het eerste halfjaar van 2024.

Na deze “zeer goede” resultaten en de positieve reacties op de FW24-collectie, bevestigt het luxe bedrijf nogmaals zijn verwachtingen van een duurzame omzetgroei van 10 procent in het hele boekjaar.

Het bestuur van het bedrijf heeft ook Camilla Cucinelli en Carolina Cucinelli benoemd tot vicevoorzitters, zo staat in de voorlopige resultaten.