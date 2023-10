Brunello Cucinelli blijft mooie groeicijfers noteren

Italiaans modebedrijf Brunello Cucinelli blijft een flinke omzetgroei schrijven, zo blijkt uit de resultaten van de eerste negen maanden van het huidige boekjaar. Het gaat om een omzetstijging van 27,5 procent.

Dankzij de stijging komt de omzet voor de financiële periode neer op 818,4 miljoen euro. In alle regio’s waar het Italiaanse merk aanwezig is, steeg de omzet met een tweecijferige groei, maar Azië spande de kroon. In het gebied zag Brunello Cucinelli een omzetplus van 49,7 procent. De omzet die het bedrijf in het gebied behaald komt voor de helft uit China. “We geloven dat de Chinese klant onze ‘stille’ stijl van onze collecties steeds meer waardeert [...],” aldus het financiële verslag.

Vanwege de goede resultaten die het bedrijf nu presenteert, spreekt het ook een nieuwe verwachting voor het boekjaar uit. Brunello Cucinelli verwacht nu een omzetgroei tussen de 20 en 22 procent. Eerder verwachtte het bedrijf nog een stijging van rond de 19 procent.