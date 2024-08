Brunello Cucinelli boekt sterke groei in eerste helft van 2024

Het Italiaanse luxemodehuis Brunello Cucinelli heeft sterke resultaten geboekt in de eerste helft van 2024. Dit succes is het gevolg van een consistente strategie die gericht is op het versterken van het merk en het aanbieden van hoogwaardige producten, die wereldwijd goed zijn ontvangen door klanten.

Volgens het financiële verslag voor de eerste helft van 2024 bedroeg de omzet van Brunello Cucinelli 620,7 miljoen euro, wat een stijging van 14,1 procent vertegenwoordigt tegen de huidige wisselkoers. Het bedrijf rapporteerde ook een EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) van 104,6 miljoen euro, een toename van ongeveer 19 procent. Onderaan de streep noteerde Brunello Cucinelli een nettowinst van 66,1 miljoen euro, een groei van ongeveer 31 procent.

Brunello Cucinelli, uitvoerend voorzitter en creatief directeur van het modehuis, lijkt zeer tevreden over de resultaten: "De verkoop was uitstekend, de winst was positief en evenwichtig, het merk is fit en gezond, en de feedback op ons productaanbod was zeer positief. Dit alles leidt ertoe dat we onze prognose van een omzetgroei voor FY 2024 van ongeveer 10 procent bevestigen, met gezonde en duurzame winsten."

Brunello Cucinelli mannenmode collectie FW24 Credits: Launchmetrics/spotlight

Gezien de positieve prestaties tot nu toe in 2024, bevestigt het bedrijf zijn verwachting van een groei van ongeveer 10 procent voor het volledige jaar. Bovendien heeft het bedrijf, in reactie op de sterke verkoopcampagnes voor de lente-zomercollectie van 2025, zijn prognose van een 10 procent groei voor 2025 versterkt. Het uiteindelijke doel is om de omzet tegen 2030 te verdubbelen.

Met deze solide resultaten en optimistische vooruitzichten blijft Brunello Cucinelli zich richten op het leveren van duurzame groei, waarbij het merk zich zowel in termen van omzet als winstgevendheid blijft ontwikkelen.