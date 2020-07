Brunello Cucinelli gaat corona-voorraad ter waarde van 30 miljoen euro doneren

Brunello Cucinelli S.p.A. gaat de opgebouwde voorraad tijdens de lockdown doneren. Dit meldt het Italiaanse modehuis in een persbericht. De voorraad bedraagt inmiddels een waarde van 30 miljoen euro. Het modehuis noemt het project ‘Brunello Cucinelli for Humanity’.

“We voelde de behoefte om de mensheid de kledingstukken die nog steeds in onze winkels hangen door de tijdelijk stop van verkoop te geven,” aldus het bedrijf in het persbericht. Voor het project is een speciale raad op gezet, de ‘Council in support of Mankind’, aldus het bedrijf. Deze raad is verantwoordelijk voor het managen van de voorraad . De producten worden in kleine pakketten gestuurd naar mensen in nood. Verdere specificaties worden niet gegeven.

Daarnaast kondigt het Italiaanse modehuis dat het voor het gehele boekjaar een omzetdaling van 10 procent verwacht.