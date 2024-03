Brunello Cucinelli maakt verhoogde groeiverwachtingen waar in boekjaar 2023

Italiaans modebedrijf Brunello Cucinelli boekt, zoals verwacht, succes in boekjaar 2023. Het luxe modeconglomeraat ziet zijn omzet met 23,9 procent toenemen tot 1,14 miljard euro. Ook de winst voor rente en belastingen, en de nettowinst zijn dit jaar aanzienlijk verbeterd, zo blijkt uit het jaarverslag van het bedrijf.

Brunello Cucinelli verhoogde eerder zijn verwachtingen voor het boekjaar en voorspelde ‘zeer goede resultaten’ neer te zetten. De groei zou in lijn liggen met de groei in alle geografische gebieden en kanalen. Dit lijkt nu realiteit te zijn: het luxe modebedrijf noteert dubbelcijferige omzetgroeien in al zijn afzetmarkten. Zo groeit Azië het hardst met 40,4 procent, gevolgd door Italië met 25,4 procent en Amerika met 20,8 procent. Europa, exclusief Italië, sleept een omzet van 299,4 miljoen euro binnen. Dit staat gelijk aan een groei van 13,5 procent. De totale Europese afzetmarkt is goed voor 428,3 miljoen euro.

Wat verkoopkanalen betreft weten consumenten de weg naar Brunello Cucinelli’s winkels duidelijk te vinden. Hier stijgen de verkopen met 30,3 procent naar 746,8 miljoen euro. Het modebedrijf groeit ook in het wholesale-kanaal: de omzet ligt hier 13,3 procent boven het omzetniveau van een jaar eerder.

Ook de winst voor rente en belastingen (ebit) zit dit jaar flink in de lift. Brunello Cucinelli behaalt hier een groei van bijna 40 procent. De ebit komt neer op 187,4 miljoen euro tegenover 134,4 miljoen euro in 2022. Het luxe modeconglomeraat vergroot zijn nettowinst bovendien met 42 procent tot 123,8 miljoen euro.

Brunello Cucinelli lijkt het succes van financieel jaar 2023 voort te zetten in het begin van 2024. Zo spreekt het bedrijf al van goede resultaten doordat de herfst-wintercollectie goed werd ontvangen. Vooruitblikkend op het hele boekjaar verwacht het luxe modebedrijf een omzetgroei van 10 procent wat zal resulteren ‘in een gezonde en evenwichtige winst’.