‘Brunello Cucinelli neemt maatwerkspecialist Sartoria Eugubina over’

Italiaans modebedrijf Brunello Cucinelli voegt een nieuw bedrijf toe aan het portfolio. Het gaat om maatwerkspecialist Sartoria Eugubina, zo meldt WWD op basis van een statement van het bedrijf.

Eigenaar en oprichter Brunello Cucinelli geeft tegen WWD aan dat de overname een ‘verrijking is op het gebied van speciale personeelszaken’. Hij verwijst hierbij naar de ambachtslieden van het bedrijf. Sartoria Eugubina heeft zo’n 70 medewerkers in dienst. Hoeveel geld gemoeid is bij de overname, is niet bekend.

Cucinelli meldt eveneens dat het bedrijf een kleine fabriek zal opzetten in Gubbio, de plaats waarin Sartoria Eugubina gevestigd is. Over het algemeen is het Italiaanse bedrijf de productiefaciliteiten aan het versterken. Zo kondigde het afgelopen november aan dat het een nieuwe productielocatie op gaat zetten in Penne, Italië. Brunello Cucinelli verwierf eerder ook een belang in het bedrijf Cariaggi Lanificio S.p.A.