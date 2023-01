Brunello Cucinelli publiceert voorlopige jaarresultaten, omzet stijgt met bijna dertig procent

De omzet van het Italiaanse modelabel Brunello Cucinelli is met bijna dertig procent gestegen in boekjaar 2022. Dat blijkt uit een persbericht waarin de voorlopige jaarresultaten van het merk worden aangekondigd. De omzet kwam uit op 919,5 miljoen euro.

De directie van Brunello Cucinelli zei eerder dit najaar al een ‘recordjaar’ te verwachten. Die voorspelling lijkt te zijn uitgekomen. “2022 was ongetwijfeld het jaar van onze doorbraak,” aldus uitvoerend voorzitter Brunello Cucinelli in het persbericht. Cucinelli is ook de oprichter van het merk; het is naar hem vernoemd.

De omzet steeg met 29,1 procent op basis van actuele wisselkoersen, en met 24,8 procent gerekend met constante wisselkoersen. De verkoopcijfers stegen het sterkst in Amerika, met ruim veertig procent naar 334,7 miljoen euro. In Europa nam de omzet met 20,8 procent toe naar 366,3 miljoen euro.

De retailverkoop steeg met 36,6 procent, sneller dan de groothandelsverkoop van het merk: die nam met 18,4 procent toe. Retailverkopen zijn momenteel goed voor 62,4 procent van de omzet van Brunello Cucinelli. Het merk heeft in totaal 119 winkels wereldwijd.

Over de winstcijfers wordt in het persbericht nog niets vermeld. Wel meldt Brunello Cucinelli alvast dat het voor het boekjaar 2023 een omzetgroei van twaalf procent verwacht, waarmee het bedrijf de grens van 1 miljard zal overschrijden.