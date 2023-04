Brunello Cucinelli S.p.A. boekt omzetplus van 34,7 procent in eerste kwartaal FY23

Een nieuw bewijs dat de luxe modemarkt in de lift zit: Het Italiaanse modebedrijf Brunello Cucinelli S.p.A. behaalt een omzetgroei van 34,7 procent in het eerste kwartaal van boekjaar 2023, zo blijkt uit het financiële verslag. De positieve resultaten kwamen niet als een verrassing, want in maart maakte het bedrijf al bekend zijn verwachtingen voor het hele jaar naar boven bij te stellen.

In het verslag wordt wel benoemd dat het Italiaanse bedrijf zich ervan bewust is dat de vergelijking met het eerste kwartaal van 2022 bevoordeeld is. Toen waren er nog diverse coronarestricties.

De netto-omzet van Brunello Cucinelli komt neer op 265,3 miljoen euro in het eerste kwartaal van 2023. Geografisch gezien zetten Amerika en Europa stabiele, sterke resultaten neer. Beide continenten harken zo’n 95,5 miljoen euro omzet binnen. Azië groeit van alle continenten het hardst met 56 procent naar een omzet van 74,3 miljoen euro. De groei is voornamelijk te danken aan de ‘positieve trend in China’.

Op retail- en wholesalegebied groeit de retailtak enorm. Daar realiseert het bedrijf een omzetgroei van 63,7 procent. De retailomzet komt neer op 164 miljoen euro, wat betekent dat de wholesale goed is voor 101,3 miljoen euro.

Met deze ‘uitstekende’ resultaten verwacht Brunello Cucinelli nu een omzetplus van vijftien procent voor het hele boekjaar, zo staat in het verslag. Als dat nog niet genoeg is, benoemt het Italiaanse bedrijf ook dat het een omzetgroei van tien procent verwacht in financieel jaar 2024.