Brunello Cucinelli S.p.A. neemt 43 procent van aandelen in Italiaans kasjmier bedrijf

Brunello Cucinelli S.p.A. is grootaandeelhouder geworden van kasjmier bedrijf Cariaggi Lanificio S.p.A., zo meldt het bedrijf in een persbericht. Brunello Cucinelli S.p.A. heeft 43 procent in het bedrijf verworven. De Cariaggi-familie blijft het meerderheidsbelang van 57 procent behouden.

Het dagelijkse management van Cariaggi Lanificio S.p.A. blijft onder de Cariaggi familie. Brunello Cucinelli, de naamgever en creatief directeur van Brunello Cucinelli S.p.A. geeft aan dat Cariaggi Lanificio S.p.A. 'een van de juwelen van de Italiaanse producenten is, met producten van fantastische kwaliteit en ambacht'.

Piergiorgio Cariaggi, CEO van Lanificio Cariaggi Cashmere, geeft aan dat de deal met Brunello Cucinelli een enorm project is om 'Made in Italy' te ondersteunen. Het is de eerste keer dat Lanificio Cariaggi Cashmere kapitaal heeft binnen gehaald via een extern bedrijf, maar wel een bedrijf dat onderdeel is van de productieketen. Brunello Cucinelli is namelijk al jaren klant van het kasjmierbedrijf.