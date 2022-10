Brunello Cucinelli S.p.A stelt verwachting boekjaar na eerdere aankondiging ‘recordjaar’ nog verder naar boven bij

Nadat Brunello Cucinelli S.p.A in augustus aankondigde te verwachten dat 2022 een financieel ‘recordjaar’ zou worden, stelt het de financiële verwachtingen in hun derde kwartaalverslag van dit jaar nog verder naar boven bij. Waar de gelijknamige CEO van het bedrijf, Brunello Cucinelli, eerder nog een groei van vijftien procent verwachtte over 2022, wordt er nu gesproken van een groei van 25 procent.

De omzet lag in de eerste negen maanden van dit jaar op 642 miljoen euro, een groei van 27,7 procent ten opzichte van vorig jaar (23,2 procent gecorrigeerd voor inflatie). De omzetgroei was naar eigen zeggen geografisch evenwichtig verdeeld, met groei in zowel Amerika, Azië, Europa en Italië (van respectievelijk 45, 23, 22 en tien procent). In het retail segment vond er een groei van 43 procent plaats, tegenover elf procent groei in de groothandel.

Het bedrijf kent de groei toe aan “het imago dat het merk wereldwijd geniet” door onder andere zijn “humanistische opvatting van zaken doen”. Verder noemt CEO Cucinelli: “We hebben de afgelopen twee jaar niemand ontslagen - zodat we het hoofd kunnen bieden aan de grote vraag van de markt, waar de vraag over het algemeen groter is dan het aanbod.”