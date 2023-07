Brunello Cucinelli verhoogt verwachting boekjaar, door sterke resultaten in H1

Italiaans modehuis Brunello Cucinelli heeft in het eerste halfjaar van het huidige boekjaar een omzet van 543,9 miljoen euro behaald. Dit deed het modebedrijf dankzij een omzetstijging van 31 procent. Vanwege de goede resultaten verhoogt het bedrijf de verwachting voor het gehele boekjaar.

Voor het gehele boekjaar verwacht Brunello Cucinelli nu een omzetplus tussen de 17 en 19 procent. Het Italiaanse bedrijf meldt wel dat het een ‘normalisering’ van de groei in het tweede halfjaar verwacht. Dit ziet het bedrijf als ‘gezond’ aangezien afgelopen boekjaar in het tweede halfjaar juist een hoge groei te zien was.

Naast de verwachting voor het huidige boekjaar, spreekt Brunello Cucinelli ook alvast een verwachting uit voor het boekjaar 2024. In dit jaar verwacht het bedrijf een omzetplus van 10 procent.