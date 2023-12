Brunello Cucinelli verwacht ‘zeer goede’ resultaten voor 2023, verhoogt verwachting Door Caitlyn Terra bezig met laden... Business Winkel van Brunello Cucinelli. Credits: Sefa Karacan / Anadolu Agency via AFP.

Italiaans luxe bedrijf Brunello Cucinelli verwacht 2023 zeer positief af te sluiten. Het bedrijf deelt in een statement dat het de verwachting voor het boekjaar verhoogt. “ We verwachten zeer goede resultaten voor 2023.” Bij huidige wisselkoersen verwacht het bedrijf dan ook een omzetplus tussen de 22 en 23 procent. Hierdoor zal de omzet net iets boven 1,1 miljard euro uitkomen. Brunello Cucinelli geeft aan dat de herfst-winter campagne een goede start heeft gehad. “ We verwachten door de kwaliteit van de verkoop een aantrekkelijke winst.” Het Italiaanse modehuis doet ook al uitspraken over het komende boekjaar en zelfs die daarna. Voor 2024 verwacht het bedrijf een omzetgroei rond de 10 procent en voor 2025 ligt de verwachting op hetzelfde niveau.