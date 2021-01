Brunello Cucinelli weet omzetdaling te beperken tot 10,5 procent in boekjaar 2020

Italiaans modebedrijf Brunello Cucinelli heeft het boekjaar 2020 afgesloten met een omzetdaling van 10,5 procent, zo blijkt uit de voorlopige cijfers die het bedrijf deelt. Het bedrijf draaide een omzet van 544,1 miljoen euro.

Het merk zag in het boekjaar de omzet het minst dalen in Europa (exclusief Italië), namelijk met maar 1,7 procent. In China werd de daling beperkt tot 1,8 procent. Thuisland Italië werd het hardst geraakt met een daling van 23,9 procent, gevolgd door Noord-Amerika met een min van 15,3 procent en de rest van de wereld met min 9,9 procent. In de eigen retail werd een daling van 20,9 gezien, maar wholesale verkoop steeg juist met 2,7 procent in het jaar.

Het tweede halfjaar van het financiële boekjaar ziet er een stuk rooskleuriger uit. Daar werd een omzetplus bij huidige wisselkoersen van 7,2 procent behaald. Omzet pluste 20,7 procent, China 14 procent en Noord-Amerika 4,8 procent. In Italië was nog steeds een daling van 13,3 procent te zien en in de rest van de wereld een daling van 1,5 procent. Uitspraken over de winst van het bedrijf worden nog niet gedaan. Deze cijfers komen naar verwachting bij de publicatie van het definitieve jaarverslag.